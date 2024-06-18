Пожар на нефтехранилище в Азове Ростовской области РФ 18 июня

Пожар на нефтехранилище в Ростовской области. Фото: росСМИ

В городе Азов Ростовской области России разгорелся мощный пожар на нефтехранилище утром вторника, 18 июня. По словам очевидцев, перед инцидентом слышали по меньшей мере пять взрывов.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Пожар на нефтехранилище в Азове 18 июня

Российские соцсети традиционно обвиняют в атаке на нефтехранилище в российском Азове ВСУ. В свою очередь очевидцы сообщают о пяти взрывах перед пожаром, а также делятся взрывными кадрами с места происшествия.

Масштабный пожар на нефтехранилище подтвердил и губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, якобы "в результате атаки БпЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами". Традиционно без жертв и пострадавших.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Василия Голубева

Пожар на нефтехранилище в Ростовской области. Фото: росСМИ

Пожар на нефтехранилище в Ростовской области. Фото: росСМИ

Что известно о пожарах в России

Напомним, что в российском Белгороде в понедельник, 17 июня, произошел масштабный пожар в складах с боеприпасами. Жители слышали взрывы и наблюдали огромный столб дыма.

Также недавно партизаны движения "АТЕШ" провели диверсию недалеко от российского Смоленска. Бойцы подожгли релейный шкаф на железной дороге и похвастались зажигательными кадрами.

Добавим, что в Саратовской области России в субботу, 15 июня, вспыхнул масштабный пожар на газопроводе. Огонь был виден за километры.