Прильоти в Бєлгороді вночі, 25 червня — фото наслідків атаки

Пожежа після сильного вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив про атаку ударних безпілотників, яка нібито відбулась на регіон в ніч проти вівторка, 25 червня. За його словами, внаслідок прильотів є пошкодження будинків та постраждала жінка.

Про це В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram.

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Атака на Бєлгородську область 25 червня

"Місто Бєлгород і Бєлгородський район зазнали масованої атаки БпЛА. За попередньою інформацією, постраждав один мирний мешканець. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою та переломом правої руки бригада швидкої доставляє до міської лікарні №2 Бєлгорода", — зазначив Гладков.

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Також за його словами в місті вибиті вікна в чотирьох багатоповерхівках, пошкоджено дах і фасад одного приватного будинку, фасади двох комерційних об'єктів, посічено авто та пошкоджено лінію газопостачання.

Крім того, у селищі Північний Білгородського району кілька квартир лишилися без вікон.

Наслідки прильоту в Північному. Фото: росЗМІ

Наслідки атаки на Бєлгород. Фото: росЗМІ

Наслідки атаки на Бєлгород. Фото: росЗМІ

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу В'ячеслава Гладкова

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