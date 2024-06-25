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Прилетіло в Бєлгороді — влада каже про низку пошкоджень та тяжкого постраждалого

25 червня 2024 01:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Прильоти в Бєлгороді вночі, 25 червня — фото наслідків атаки
Пожежа після сильного вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив про атаку ударних безпілотників, яка нібито відбулась на регіон в ніч проти вівторка, 25 червня. За його словами, внаслідок прильотів є пошкодження будинків та постраждала жінка. 

Про це В'ячеслав Гладков повідомив у Telegram.

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Атака на Бєлгородську область 25 червня

"Місто Бєлгород і Бєлгородський район зазнали масованої атаки БпЛА. За попередньою інформацією, постраждав один мирний мешканець. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою та переломом правої руки бригада швидкої доставляє до міської лікарні №2 Бєлгорода", — зазначив Гладков.

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Також за його словами в місті вибиті вікна в чотирьох багатоповерхівках, пошкоджено дах і фасад одного приватного будинку, фасади двох комерційних об'єктів, посічено авто та пошкоджено лінію газопостачання.

Крім того, у селищі Північний Білгородського району кілька квартир лишилися без вікон.

Атака на Бєлгород 25 червня
Наслідки прильоту в Північному. Фото: росЗМІ
Фото прильотів у Юєлгороді 25 червня
Наслідки атаки на Бєлгород. Фото: росЗМІ
Фото наслідків атаки на Бєлгород 25 червня
Наслідки атаки на Бєлгород. Фото: росЗМІ
Вибухи в Бєлгороді в ніч проти 25 червня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу В'ячеслава Гладкова

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Нагадаємо, що нещодавно в Курській області Росії вибухнув військовий склад, на якому була розміщена військова техніка та боєприпаси. Успішну операцію виконали бійці загону "Павук" 160-ї бригади Черкаської тероборони.

Також мережею шириться відео удару Повітряних сил ЗСУ по польовому пункту управління російських військ у селі Нехотіївка Бєлгородської області Росії.

Додамо, що в Єйську у Краснодарському краї Росії в ніч проти 21 червня лунали потужні вибухи. Відбулась атака на військову частину ППО російських окупантів.

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Бєлгород
Росія
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