Прилеты в Белгороде ночью, 25 июня — фото последствий атаки

Пожар после сильного взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил об атаке ударных беспилотников, которая якобы произошла на регион в ночь на вторник, 25 июня. По его словам, в результате прилетов есть поврежденя домов и пострадала женщина.

Об этом Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.

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Атака на Белгородскую область 25 июня

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БпЛА. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", — отметил Гладков.

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Также по его словам в городе выбиты окна в четырех многоэтажках, повреждены крыша и фасад одного частного дома, фасады двух коммерческих объектов, иссечены авто и повреждена линия газоснабжения.

Кроме того, в поселке Северный Белгородского района несколько квартир остались без окон.

Последствия прилета в Северном. Фото: росСМИ

Последствия атаки на Белгород. Фото: росСМИ

Последствия атаки на Белгород. Фото: росСМИ

Скриншот сообщения из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

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Напомним, что недавно в Курской области России взорвался военный склад, на котором была размещена военная техника и боеприпасы. Успешную операцию проделали бойцы отряда "Паук" 160-й бригады Черкасской терробороны.

Также по сети распространяется видео удара Воздушных сил ВСУ по полевому пункту управления российских войск в селе Нехотевка Белгородской области России.

Добавим, что в Ейске в Краснодарском крае России в ночь на 21 июня звучали мощные взрывы. Произошла атака на воинскую часть ПВО российских оккупантов.