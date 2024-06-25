Прилеты в Белгороде ночью, 25 июня — фото последствий атаки

Прилетело в Белгороде — власти говорят о ряде повреждений и тяжелого пострадавшего
Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил об атаке ударных беспилотников, которая якобы произошла на регион в ночь на вторник, 25 июня. По его словам, в результате прилетов есть поврежденя домов и пострадала женщина.
Об этом Вячеслав Гладков сообщил в Telegram.
Атака на Белгородскую область 25 июня
"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БпЛА. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", — отметил Гладков.
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Также по его словам в городе выбиты окна в четырех многоэтажках, повреждены крыша и фасад одного частного дома, фасады двух коммерческих объектов, иссечены авто и повреждена линия газоснабжения.
Кроме того, в поселке Северный Белгородского района несколько квартир остались без окон.
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Напомним, что недавно в Курской области России взорвался военный склад, на котором была размещена военная техника и боеприпасы. Успешную операцию проделали бойцы отряда "Паук" 160-й бригады Черкасской терробороны.
Также по сети распространяется видео удара Воздушных сил ВСУ по полевому пункту управления российских войск в селе Нехотевка Белгородской области России.
Добавим, что в Ейске в Краснодарском крае России в ночь на 21 июня звучали мощные взрывы. Произошла атака на воинскую часть ПВО российских оккупантов.
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