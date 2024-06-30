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Масштабна пожежа у Нижньому Новгороді в Росії — що горить

30 червня 2024 05:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Пожежа у російському Нижньому Новгороді вночі 30 червня
Пожежа у російському Нижньому Новгороді. Фото: МНС Росії
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вибухи і пожежа у російському Нижньому Новгороді. Про густі клуби чорного диму вночі, 30 червня, повідомили жителі міста. Потім з'ясувалося, що у Нижньому Новгороді палають величезні цистерни з лакофарбувальними матеріалами. 

Кадри масшабної пожежі поширив російський телеграм-канал SHOT

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Пізніше у МНС Росії підтвердили: горять ємності на виробничому майданчику з утилізації відходів, що в одному з районів Нижнього Новгорода. Загальна площа пожежі — близько 1 000 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає.

Водночас росіяни кажуть, що чути вибухи. Ймовірно, це вибухають газові балони, які зберігаються на території складів. 

Цієї ж ночі на вибухи нарікали жителі Бєлгородської області. У соцмережах пишуть, що дрони-камікадзе атакували багатоквартирний будинок у місті Грайворон Бєлгородської області. 

Нагадаємо, 25 червня губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив про атаку ударних безпілотників, яка нібито відбулась у регіоні.

війна
пожежа
вибух
Росія
склад

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