Перехоплена розмова мешканки РФ про обстріли Грайворонського району

Наслідки обстрілів прикордоння РФ. Фото: Reuters

Головне управління розвідки вчергове перехопило розмову росіян. Цього разу це розмова цивільної мешканки з Росії щодо обстрілів Грайворонського району Бєлгородської області.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки у середу, 26 червня.

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Росіянка скаржилась на байдужість влади та військового керівництва РФ

Судячи з перехопленої розмови, росіянка описує обстріли у Грайворонському районі Бєлгородської області. Також вона скаржиться на велику кількість поранених та вбитих російських військових, а також на байдужість керівництва, яке "святкує" на параді в День Росії у Москві.

"На Усовку влучили, там сім солдатів... Сім трупів. Швидкі мчали, скільки поранених, ніхто нічого не каже. Чотири людини привезли до Березівки, вантаж 200... Влаштували День Росії. А вони гуляють у Москві, їм по*єру , що тут діється", — скаржиться росіянка.

У ГУР нагадують, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, напередодні ГУР перехопило розмову росіян щодо обстрілів Грайворонського району та недієздатність російської армії.

До слова, бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по складу боєприпасів ворога, який був розташований у Воронезькій області Росії. Внаслідок цього виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Раніше українська розвідка знайшла військових армії Росії, які розстріляли військовополонених під селищем Роботине Запорізької області. До воєнного злочину причетні четверо осіб.