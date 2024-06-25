ГУР перехопило розмову окупантів про недієздатність російської армії

Російська військова техніка. Фото: Радіо Свобода

Головне управління розвідки вчергове перехопило розмову росіян. Цього разу це розмова цивільного з Росії щодо обстрілів Грайворонського району та недієздатність російської армії.

Перехоплення оприлюднило ГУР Міністерства оборони України у вівторок, 25 червня.

Читайте також:

Росіянин розповідав про недієздатність армії РФ

Судячи з перехопленої розмови, російський цивільний описує "жах, який відбувається" у Грайворонському районі Бєлгородської області. Також він скаржиться на недієздатну російську армію.

"Як зазвичай, наші святкують. У них, с*ка, День Росії сьогодні, бл*дь. Авіація на параді. Ці п’яні, напевно. Та у нас вже х*ярят, х*й знає скільки часу", — каже росіянин.

У ГУР нагадують, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по складу боєприпасів ворога, який був розташований у Воронезькій області Росії. Внаслідок цього виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Раніше українська розвідка знайшла військових армії Росії, які розстріляли військовополонених під селищем Роботине Запорізької області. До воєнного злочину причетні четверо осіб.