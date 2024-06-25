Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Російські військові скаржаться на недієздатність своєї армії, — перехоплення ГУР arrow

Російські військові скаржаться на недієздатність своєї армії, — перехоплення ГУР

25 червня 2024 20:42
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
ГУР перехопило розмову окупантів про недієздатність російської армії
Російська військова техніка. Фото: Радіо Свобода
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Головне управління розвідки вчергове перехопило розмову росіян. Цього разу це розмова цивільного з Росії щодо обстрілів Грайворонського району та недієздатність російської армії.

Перехоплення оприлюднило ГУР Міністерства оборони України у вівторок, 25 червня.

Читайте також:

 

Росіянин розповідав про недієздатність армії РФ

Судячи з перехопленої розмови, російський цивільний описує "жах, який відбувається" у Грайворонському районі Бєлгородської області. Також він скаржиться на недієздатну російську армію.

"Як зазвичай, наші святкують. У них, с*ка, День Росії сьогодні, бл*дь. Авіація на параді. Ці п’яні, напевно. Та у нас вже х*ярят, х*й знає скільки часу", — каже росіянин.

У ГУР нагадують, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по складу боєприпасів ворога, який був розташований у Воронезькій області Росії. Внаслідок цього виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Раніше українська розвідка знайшла військових армії Росії, які розстріляли військовополонених під селищем Роботине Запорізької області. До воєнного злочину причетні четверо осіб.

розвідка
російські війська
окупанти
військові злочини
перехоплення ГУР
війна в Україні
ГУР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву