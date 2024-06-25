ГУР перехватило разговор окупантов о недееспособности российской армии

Российская военная техника. Фото: Радио Свобода

Главное управление разведки в очередной раз перехватило разговор россиян. На этот раз это разговор гражданского из России по поводу обстрелов Грайворонского района и недееспособность российской армии.

Перехват обнародовал ГУР Министерства обороны Украины во вторник, 25 июня.

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Судя по перехваченной беседе, русский гражданский описывает "ужас, который происходит" в Грайворонском районе Белгородской области. Также он жалуется на недееспособную российскую армию.

"Как обычно, наши празднуют. У них, с*ка, День России сегодня, бл*дь. Авиация на параде. Эти пьяные, наверное. Да у нас уже х*рят, кто знает сколько времени", — говорит россиянин.

В ГУР напоминают, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удар по складу боеприпасов врага, расположенного в Воронежской области России. В результате возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Ранее украинская разведка нашла военных армии России, которые расстреляли военнопленных под поселком Работино Запорожской области. К военному преступлению причастны четыре человека.