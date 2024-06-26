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Россияне жалуются на безразличие военного руководства на обстрелы в Белгородской области, — ГУР

26 июня 2024 20:38
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Перехвачен разговор жительницы РФ об обстрелах Грайворонского района
Последствия обстрелов приграничья РФ. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Главное управление разведки в очередной раз перехватило разговор россиян. На этот раз это разговор гражданской жительницы из России по поводу обстрелов Грайворонского района Белгородской области.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки в среду, 26 июня.

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Россиянка жаловалась на безразличие власти и военного руководства РФ

Судя по перехваченному разговору, россиянка описывает обстрелы в Грайворонском районе Белгородской области. Также она жалуется на множество раненых и убитых российских военных, а также на безразличие руководства, которое "празднует" на параде День России в Москве.

"На Усовку попали, там семь солдат... Семь трупов. Скорые мчались, сколько раненых, никто ничего не говорит. Четыре человека привезли в Березовку, груз 200... Устроили День России. А они гуляют в Москве, им по*еру, что тут твориться", — жалуется россиянка.

В ГУР напоминают, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, накануне ГУР перехватило разговор россиян об обстрелах Грайворонского района и недееспособности российской армии.

К слову, бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удар по составу боеприпасов врага, расположенного в Воронежской области России. В результате возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Ранее украинская разведка нашла военные армии России, расстрелявшие военнопленных под поселком Работино Запорожской области. К военному преступлению причастны четыре человека.

разведка
россияне
обстрелы
Белгородская область
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ГУР
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русские солдаты

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