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Масштабный пожар в Нижнем Новгороде в России — что горит

30 июня 2024 05:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Пожар в российском Нижнем Новгороде ночью 30 июня
Пожар в российсиком Нижнем Новгороде. Фото: МЧС России
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Взрывы и пожар в российском Нижнем Новгороде. О густых клубах черного дыма ночью, 30 июня, сообщили жители города. Потом выяснилось, что в Нижнем Новгороде горят большие цистерны с лакокрасочными материалами.

Кадры огромного пожара распространил российский телеграм-канал SHOT.

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Позже в МЧС России подтвердили: горят емкости на производственной площадке по утилизации отходов в одном из районов Нижнего Новгорода. Общая площадь пожара — около 1 000 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В то же время россияне говорят, что слышны взрывы. Вероятно, это взрываются газовые баллоны, хранящиеся на территории складов.

Этой же ночью на взрывы жаловались жители Белгородской области. В соцсетях пишут, что дроны-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайворон Белгородской области.

Напомним, 25 июня губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил об атаке ударных беспилотников, которая якобы произошла в регионе.

война
пожар
взрыв
Россия
склад

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