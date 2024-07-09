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В Минобороны РФ заявили о "уничтожении" всех дронов во время ночной атаки

9 июля 2024 11:21
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Дроны попали в российскую нефтебазу в Волгоградской области России
Пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области РФ. Фото из соцсетей
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Министерстве обороны России заявили, что ночью над территорией пяти регионов было сбито 38 беспилотников. Однако в ведомстве не упомянули о попадании в Волгоградскую область, там загорелась нефтебаза.

О "сбитии" ПВО дронов завляет Минобороны РФ. Видео взрывов и пожары публикуют в соцсетях.

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Где российское ПВО "уничтожило" дроны

Министерство обороны РФ заявляет об атаке 38 беспилотников в ночь на 9 июля и обвиняет в этом вооруженные силы Украины. В ведомстве говорят, что "уничтожили и перехватили" дроны в таких регионах РФ:

— три БПЛА над территорией Белгородской области;

— семь БПЛА над территорией Курской области;

— два БПЛА над территорией Воронежской области;

— 21 БПЛА над территорией Ростовской области;

— пять БПЛА над территорией Астраханской области.

В Белгороде из-за ракетного удара якобы погиб один человек, еще двое получили ранения. В Волгоградской области из-за падения обломков дронов возникли "вспышки" на подстанции во Фролово и на нефтебазе в Калач-на-Дону. В Ростовской горели трансформаторы и электроподстанция. Об этом сообщили губернаторы регионов.

В Силах обороны Украины поражения объектов в РФ пока не комментировались.

Дроны попали в российскую нефтебазу в Волгоградской области

В то же время, в сообщении оборонного ведомства РФ не упоминают об атаке на Волгоградскую область, где местные власти и жители сообщили о пожаре на нефтебазе в городе Калач-на-Дону.

 

Российские телеграмм-каналы пишут, что БПЛА попали по цистерне с горючим и хлебозаводом.

"На месте прилета сильный пожар, облако черной поднимается в небо. Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

 

Также факт пожара подтвердил губернатор российского региона Андрей Бочаров.

Заявляется, что пожар на подстанции якобы был быстро ликвидирован, но энергоснабжение не возобновлено. Информацию о разрушениях или пострадавших российский чиновник не озвучил. В аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку самолетов.

Ранее мы писали о взрывах и пожаре в русском Нижнем Новгороде. О густых клубах черного дыма ночью, 30 июня, сообщили жители города. Потом выяснилось, что в Нижнем Новгороде горят большие цистерны с лакокрасочными материалами.

Напомним, 25 июня губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил об атаке ударных беспилотников, которая якобы произошла в регионе.

Также в городе Азов Ростовской области России разгорелся мощный пожар на нефтехранилище утром 18 июня. По словам очевидцев, перед инцидентом слышали по меньшей мере пять взрывов.

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