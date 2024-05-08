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У Литві провели навчання щодо запровадження комендантської години

8 травня 2024 19:56
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
У Литві провели навчання щодо запровадження комендантської години
Литовські військові. Фото: Delfi
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Литві провели навчання щодо введення комендантської години на випадок війни з Росією. Військові зі зброєю здійснювали контроль території, охорону об'єктів та перевірку транспорту.

Про це пише литовське видання Delfi у середу, 8 травня.

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Комендантська година у Вільнюсі та Каунасі

6-8 травня в Литві проходять навчання литовської армії та союзників з НАТО "Угром Перкунасу 2024".

Комендантську годину запровадили в окремих мікрорайонах двох найбільших міст країни — Вільнюсі та Каунасі — з 22:00 7 травня до 5:00 8 травня.

В рамках навчань військові зі зброєю здійснювали контроль території, охорону об'єктів та перевірку транспорту.

Під час заходів передбачалося перевірити готовність державних установ та організацій до проведення мобілізації, а також здатність прийняти війська союзників, провести реквізицію майна та встановити комендантську годину.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що безпекова ситуація у країнах Балтії залишається доволі напруженою. Однак у випадку надзвичайної ситуації його країна готова відправити 35 тисяч військовослужбовців для підтримки союзників.

Раніше Швеція почала зміцнювати свою критичну інфраструктуру через вразливість та загрозу можливої війни з Росією. 

До слова, німецький генерал розповів, коли Росія буде готова до нападу на країни НАТО. Тим часом на французькому телебаченні обговорили можливі місця розташування військ НАТО в Україні.

війна
Литва
військові навчання
комендантська година
військові
безпека
Росія

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