В Литве провели учения по введению комендантского часа
В Литве провели учения по введению комендантского часа в случае войны с Россией. Военные с оружием осуществляли контроль территории, охрану объектов и проверку транспорта.
Об этом пишет литовское издание Delfi в среду, 8 мая.
Комендантский час в Вильнюсе и Каунасе
6-8 мая в Литве проходят учения литовской армии и союзников с НАТО "Угром Перкунаса 2024".
Комендантский час был введен в отдельных микрорайонах двух крупнейших городов страны — Вильнюсе и Каунасе — с 22:00 7 мая до 5:00 8 мая.
В рамках учений военные с оружием осуществляли контроль территории, охрану объектов и проверку транспорта.
В ходе мероприятий предполагалось проверить готовность государственных учреждений и организаций к проведению мобилизации, а также способность принять войска союзников, провести реквизицию имущества и установить комендантский час.
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