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В Литве провели учения по введению комендантского часа

8 мая 2024 19:56
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Улинец Юлия
редактор
В Литве провели учения по введению комендантского часа
Литовские военные. Фото: Delfi
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Литве провели учения по введению комендантского часа в случае войны с Россией. Военные с оружием осуществляли контроль территории, охрану объектов и проверку транспорта.

Об этом пишет литовское издание Delfi в среду, 8 мая.

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Комендантский час в Вильнюсе и Каунасе

6-8 мая в Литве проходят учения литовской армии и союзников с НАТО "Угром Перкунаса 2024".

Комендантский час был введен в отдельных микрорайонах двух крупнейших городов страны — Вильнюсе и Каунасе — с 22:00 7 мая до 5:00 8 мая.

В рамках учений военные с оружием осуществляли контроль территории, охрану объектов и проверку транспорта.

В ходе мероприятий предполагалось проверить готовность государственных учреждений и организаций к проведению мобилизации, а также способность принять войска союзников, провести реквизицию имущества и установить комендантский час.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ситуация в странах Балтии остается достаточно напряженной. Однако в случае чрезвычайной ситуации его страна готова отправить 35 тысяч военнослужащих для поддержки союзников.

Ранее Швеция начала укреплять свою критическую инфраструктуру из-за уязвимости и угрозы возможной войны с Россией.

К слову, германский генерал рассказал, когда Россия будет готова к нападению на страны НАТО. Между тем, на французском телевидении обсудили возможные места расположения войск НАТО в Украине.

война
Литва
военные учения
комендантский час
военные
безопасность
Россия

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