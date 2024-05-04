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Міністр оборони Литви заявив, що Росія змогла адаптуватися до санкцій

4 травня 2024 17:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Міністр оборони Литви заявив, що Росія змогла адаптуватися до санкцій
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас. Фото: BNS
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Російській Федерації вдалося адаптуватися до санкцій, які наклали західні країни. Водночас Північноатлантичний Альянс недооцінив здатність Росії адаптуватися до ситуації.

Про це пише LRT в суботу, 4 травня.

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Так, Москва, не зважаючи на санкції, змогла перевести свою економіку на військові рейки з огляду на те, що в умовах авторитарного режиму їй не доводиться особливо турбуватися про соціальний добробут свого суспільства.

"Відсутність відповідальності за своє суспільство, жорстоке розпорядження своїм власним мобілізаційним потенціалом робить Росію одним із найнебезпечніших супротивників, яким альянс має протистояти найближчим часом", — зауважив міністр оборони Литви.

Він вважає, що на тлі загроз країнам-союзникам "належить багато чого змінити в роботі НАТО". Наприклад, провести "етап побудови гнучкішої системи реагування і стримування, що вимагає виділення більшої кількості повноважень регіональним силам альянсу" на східному фланзі.

Також на думку Кащюнаса, збільшення витрат на оборону до 2% — це лише "нижня межа" і її буде підвищено.

Крім того, країнам НАТО доведеться серйозно модернізувати та посилити свої військово-промислові комплекси та почати "розглядати Україну як інструмент стримування агресії, спрямованої проти Європи та Заходу" та, зрештою, "розв'язати питання про членство в НАТО".

"Оскільки Кремль розуміє тільки силу, нам необхідно виробити систему активного захисту, яка б не давала змоги Москві погрожувати підвищенням градуса конфлікту", — додав він.

Нагадаємо, міністерство фінансів США оголосило санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії.

А Франція закликає ЄС створити новий режим санкцій проти Росії. Причиною цьому є російська дезінформація та операції втручання у вибори інших країн.

санкції проти Росії
санкції
Литва
НАТО
війна в Україні

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