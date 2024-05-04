Министр обороны Литвы заявил, что Россия смогла адаптироваться к санкциям

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас. Фото: BNS

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Российской Федерации удалось адаптироваться к санкциям, наложенным западными странами. В то же время, Североатлантический Альянс недооценил способность России адаптироваться к ситуации.

Об этом пишет LRT в субботу, 4 мая.

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Так, Москва, несмотря на санкции, смогла перевести свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества.

"Отсутствие ответственности за свое общество, жестокое распоряжение своим собственным мобилизационным потенциалом делает Россию одним из самых опасных противников, которым альянс должен противостоять в ближайшее время", — отметил министр обороны Литвы.

Он считает, что на фоне угроз странам-союзникам "предстоит многое изменить в работе НАТО". Например, провести "этап построения более гибкой системы реагирования и сдерживания, требующей выделения большего количества полномочий региональным силам альянса" на восточном фланге.

Также по мнению Кащюнаса, увеличение расходов на оборону до 2% — это лишь "нижний предел" и он будет повышен.

Кроме того, странам НАТО придется серьезно модернизировать и усилить свои военно-промышленные комплексы и начать "рассматривать Украину как инструмент сдерживания агрессии против Европы и Запада" и, наконец, "решить вопрос о членстве в НАТО".

"Поскольку Кремль понимает только силу, нам необходимо выработать систему активной защиты, которая бы не позволяла Москве угрожать повышением градуса конфликта", — добавил он.

Напомним, министерство финансов США объявило санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу России.

Франция же призывает ЕС создать новый режим санкций против России. Причиной тому российская дезинформация и операции вмешательства в выборы других стран.