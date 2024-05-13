У Грузії парламент підтримав закон "про іноагентів" у остаточному третьому читанні

Парламент Грузії. Фото: Вікіпедія

Комітет із юридичних питань парламенту Грузії ухвалив закон "про іноагентів" у остаточному третьому читанні. Голосування зайняло трохи більше хвилини.

Про це повідомляє NewsGeorgia у понеділок, 13 травня.

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Зазначається, що у голосування не взяли участь представники опозиції, які навіть не встигли дійти до зали парламенту.

"Питань і зауважень у всіх присутніх не було, зовсім. На цьому засідання закінчилося", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що у вівторок, 14 травня, проєкт винесуть на голосування на пленарну сесію.

Варто зазначати, що станом на ранок 13 травня у Тбілісі ситуація залишається напруженою. Уночі на площі Свободи почався мирний мітинг. Люди співали та танцювали, але приблизно о 4 ранку на вулицях з'явився спецназ.

Станом на 7 ранку відомо про декілька затримань та побиття протестувальників.

Протести у Грузії

Нагадаємо, 15 та 16 квітня у Тбілісі проходили протести. Громадяни виступали проти проросійського курсу влади та спроби прийняти "російський" закон проти європейського майбутнього Грузії.

Протести повторилися 28 квітня. До будівлі парламенту вийшли тисячі людей. Тоді поліція почала жорстко розганяти грузинських протестувальників. Між ними відбулися сутички.

8 травня у Тбілісі невідомі скоїли щонайменше чотири напади на активістів та представників опозиції, а також членів їхніх сімей, які виступають проти закону "про іноагентів". Нападам передували дзвінки з погрозами.