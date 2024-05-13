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В Грузии парламент поддержал закон "об иноагентах" в окончательном третьем чтении

13 мая 2024 10:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Грузии парламент поддержал закон "об иноагентах" в окончательном третьем чтении
Парламент Грузии. Фото: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии принял закон "об иноагентах" в окончательном третьем чтении. Голосование заняло чуть больше одной минуты.

Об этом сообщает NewsGeorgia в понедельник, 13 мая.

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Отмечается, что в голосовании не приняли участие представители оппозиции, даже не успевшие дойти до зала парламента.

"Вопросов и замечаний у всех присутствующих не было, совсем. На этом заседание закончилось", — говорится в сообщении.

Известно, что во вторник, 14 мая, проект будет вынесен на голосование на пленарную сессию.

Стоит отметить, что кпо состоянию на утро 13 мая в Тбилиси ситуация остается напряженной. В ночь на площади Свободы начался мирный митинг. Люди пели и танцевали, но примерно в 4 утра на улицах появился спецназ.

По состоянию на 7 утра известно о нескольких задержаниях и избиениях протестующих.

Протесты в Грузии

Напомним, 15 и 16 апреля в Тбилиси проходили протесты . Граждане выступали против пророссийского курса властей и попытки принять "российский" закон против европейского будущего Грузии.

Протесты повторились 28 апреля. В здание парламента вышли тысячи человек. Тогда полиция начала жестко разгонять грузинских протестующих . Между ними произошли столкновения.

8 мая в Тбилиси были неизвестны совершившие по меньшей мере четыре нападения на активистов и представителей оппозиции, а также членов их семей, выступающих против закона об иноагентах. Нападениям предшествовали звонки с угрозами.

закон
Грузия
протесты
голосование
парламент

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