У ДПСУ заявили про послаблення обмеження руху на польсько-українському кордоні

Протест поляків на кордоні з Україною. Фото: akub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Польські фермери послабили обмеження руху біля кордону з Україною. Після 17:00 відновився рух легкових авто та автобусів через пункт пропуску "Хребене — Рава-Руська".

Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram у вівторок, 20 лютого.

Послаблення обмеження руху на кордоні з Польщею

У ДПСУ розповіли, що польські протестувальники висловили готовність пропускати по одні вантажівці в обох напрямках щогодини.

До того ж вони готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".

"Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по п'ять легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по одній вантажівці на в'їзд до Польщі й по три вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Так, аграрії обмежують рух автобусів, потягів та навіть гуманітарних вантажів.

До того ж польські фермери вирішили продовжити блокаду кордону з Україною ще на місяць. Таким чином, вона буде тривати до квітня.

Українські перевізники у відповідь розпочали мирну акцію на кордоні з Польщею.