У ДПСУ заявили про послаблення обмеження руху на польсько-українському кордоні
Польські фермери послабили обмеження руху біля кордону з Україною. Після 17:00 відновився рух легкових авто та автобусів через пункт пропуску "Хребене — Рава-Руська".
Про це повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram у вівторок, 20 лютого.
Послаблення обмеження руху на кордоні з Польщею
У ДПСУ розповіли, що польські протестувальники висловили готовність пропускати по одні вантажівці в обох напрямках щогодини.
До того ж вони готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг".
"Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по п'ять легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по одній вантажівці на в'їзд до Польщі й по три вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Так, аграрії обмежують рух автобусів, потягів та навіть гуманітарних вантажів.
До того ж польські фермери вирішили продовжити блокаду кордону з Україною ще на місяць. Таким чином, вона буде тривати до квітня.
Українські перевізники у відповідь розпочали мирну акцію на кордоні з Польщею.
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