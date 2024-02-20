В ГПСУ заявили об ослаблении ограничения движения на польско-украинской границе
Польские фермеры ослабили ограничение движения у границы с Украиной. После 17:00 возобновилось движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Хребене — Рава-Русская".
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram во вторник, 20 февраля.
Ослабление ограничения движения на границе с Польшей
В ГПСУ рассказали, что польские протестующие выразили готовность пропускать по одному грузовику в обоих направлениях каждый час.
К тому же они готовы пропускать незначительное количество транспорта через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".
"В частности, они планируют каждые 30 минут пропускать по пять легковых автомобилей в обоих направлениях, каждый час по одному грузовику на въезд в Польшу и по три грузовика на въезд в Украину. Автобусы в обоих направлениях будут пропускать в обычном режиме", — говорится в сообщении.
Напомним, польские забастовщики приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной. Так, аграрии ограничивают движение автобусов, поездов и даже гуманитарных грузов.
К тому же польские фермеры решили продлить блокаду границы с Украиной еще на месяц. Таким образом, она продлится до апреля.
Украинские перевозчики в ответ начали мирную акцию на границе с Польшей.
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