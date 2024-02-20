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В ГПСУ заявили об ослаблении ограничения движения на польско-украинской границе

20 февраля 2024 18:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГПСУ заявили об ослаблении ограничения движения на польско-украинской границе
Протест поляков на границе с Украиной. Фото: akub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Польские фермеры ослабили ограничение движения у границы с Украиной. После 17:00 возобновилось движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Хребене — Рава-Русская".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Telegram во вторник, 20 февраля.

Ослабление ограничения движения на границе с Польшей

В ГПСУ рассказали, что польские протестующие выразили готовность пропускать по одному грузовику в обоих направлениях каждый час.

К тому же они готовы пропускать незначительное количество транспорта через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

"В частности, они планируют каждые 30 минут пропускать по пять легковых автомобилей в обоих направлениях, каждый час по одному грузовику на въезд в Польшу и по три грузовика на въезд в Украину. Автобусы в обоих направлениях будут пропускать в обычном режиме", — говорится в сообщении.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, польские забастовщики приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной. Так, аграрии ограничивают движение автобусов, поездов и даже гуманитарных грузов.

К тому же польские фермеры решили продлить блокаду границы с Украиной еще на месяц. Таким образом, она продлится до апреля.

Украинские перевозчики в ответ начали мирную акцию на границе с Польшей.

Польша
граница
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Украина
автомобиль
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