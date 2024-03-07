У ДПСУ назвали кількість вантажівок в чергах на кордоні з Польщею

Черги вантажівок на кордоні. Ілюстративне фото: Reuters

Польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Станом на ранок четверга, 7 березня, в чергах стоять близько 2300 одиниць вантажного транспорту.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ми Україна.

Читайте також:

Скриншот допису Ми Україна

Черги вантажівок на кордоні 7 березня

Демченко зазначив, що польські протестувальники продовжують блокувати та ускладнювати рух на шести пунктах пропуску з Україною.

Найбільші черги фіксують біля пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин".

"За минулу добу перетнуло кордон близько 50 вантажівок. Досить складна ситуація у напрямку пункту пропуску "Шегині", — сказав Демченко.

За словами речника ДПСУ, там хоч від понеділка, 5 березня, і почали пропускати вантажівки від, але дуже малу кількість.

Нагадаємо, польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.

Крім того, один з польських протестувальників зізнався, що аграрії брали хабарі у розмірі 1000 злотих від українських водіїв за пропуск фур.

Також польські фермери у середу, 6 березня, розпочали масштабний протест у Варшаві. Учасники акції посеред вулиці розпалили багаття.