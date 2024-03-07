Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У ДПСУ назвали кількість вантажівок в чергах на кордоні з Польщею arrow

У ДПСУ назвали кількість вантажівок в чергах на кордоні з Польщею

7 березня 2024 10:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ДПСУ назвали кількість вантажівок в чергах на кордоні з Польщею
Черги вантажівок на кордоні. Ілюстративне фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Станом на ранок четверга, 7 березня, в чергах стоять близько 2300 одиниць вантажного транспорту. 

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі Ми Україна.

Читайте також:
null
Скриншот допису Ми Україна

Черги вантажівок на кордоні 7 березня

Демченко зазначив, що польські протестувальники продовжують блокувати та ускладнювати рух на шести пунктах пропуску з Україною.

Найбільші черги фіксують біля пунктів пропуску "Краківець" та "Ягодин".

"За минулу добу перетнуло кордон близько 50 вантажівок. Досить складна ситуація у напрямку пункту пропуску "Шегині", — сказав Демченко.

За словами речника ДПСУ, там хоч від понеділка, 5 березня, і почали пропускати вантажівки від, але дуже малу кількість.

Нагадаємо, польські фермери офіційно оголосили про продовження своїх протестів та блокади кордону. Стало відомо, що мітинги триватимуть до 30 квітня 2024 року.

Крім того, один з польських протестувальників зізнався, що аграрії брали хабарі у розмірі 1000 злотих від українських водіїв за пропуск фур.

Також польські фермери у середу, 6 березня, розпочали масштабний протест у Варшаві. Учасники акції посеред вулиці розпалили багаття.

Польща
кордон
прикордонники
вантажівки
черги
блокада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського