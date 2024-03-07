В ГПСУ назвали количество грузовиков в очередях на границе с Польшей

Очереди грузовиков на границе. Иллюстративное фото: Reuters

Польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. По состоянию на утро четверга, 7 марта, в очереди стоят около 2300 единиц грузового транспорта.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Ми Україна.

Читайте также:

Скриншот сообщения Ми Україна

Очереди грузовиков на границе 7 марта

Демченко отметил, что польские протестующие продолжают блокировать и усложнять движение на шести пунктах пропуска с Украиной.

Самые большие очереди фиксируют возле пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин".

"За прошлые сутки пересекли границу около 50 грузовиков. Достаточно сложная ситуация в направлении пункта пропуска "Шегини", — сказал Демченко.

По словам спикера ГПСУ, там хоть с понедельника, 5 марта, и начали пропускать грузовики, но очень малое количество.

Напомним, польские фермеры официально объявили о продолжении своих протестов и блокадах границы. Стало известно, что митинги продлятся до 30 апреля 2024 года.

Кроме того, один из польских протестующих признался, что аграрии брали взятки в размере 1000 злотых от украинских водителей за пропуск фур.

Также польские фермеры в среду 6 марта начали масштабный протест в Варшаве. Участники акции посреди улицы разожгли костер.