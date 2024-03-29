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Туск прокоментував суперечки з Україною щодо аграрної політики

29 березня 2024 15:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Туск прокоментував суперечки з Україною щодо аграрної політики
Дональд Туск. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи ситуацію з Україною щодо аграрної політики заявив, що несе відповідальність за громадян своєї країни та захищатиме їхні інтереси. До того ж, на його думку, поляки теж "платять високу ціну". 

Про це повідомляє видання "Європейська правда" з посиланням на Gazeta Wyborcza

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"Але я відповідальний за своїх громадян. Як прем'єр-міністр Польщі я повинен захищати основні інтереси Польщі. Поляки платять високу ціну", — сказав Туск, коментуючи ситуацію на польському кордоні. 

Він додав, що питання вільної торгівлі з Україною потребує певного оновлення. 

"Я хочу чесної угоди з Україною з цього приводу", — сказав Туск. 

Зрештою, польський прем'є наголосив, що Польща одна з тих, хто надає велику кількість допомоги Україні.

"Ніхто не може конкурувати з Польщею, коли йдеться про підтримку України. Ми хочемо допомогти Україні, чим можемо", — сказав Туск.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що у Польщі готові до переговорів з Україною за участі фермерів.

28 березня українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибула до столиці Польщі Варшави. Посадовці обговорювали із союзниками блокаду українсько-польського кордону.

Згодом повідомили, що Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону.

Польща
кордон
протести
Україна
вантажівки
фермери
Дональд Туск

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