Блокада кордону - у Польщі готові до переговорів з Україною за участі фермерів

Польські фермери на протесті. Фото: скриншот

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що у середу, 27 березня, відбудеться зустріч з його українським колегою Миколою Сольським. У ній візьмуть участь представники асоціацій виробників різних рослин.

Про це повідомляє Wnp.pl.

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Секерський підтвердив, що 27 березня у польській столиці Варшаві відбудуться переговори з делегацією України, де сторони обговорять спільну торгівлю сільськогосподарською продукцією.

Він додав, що у четвер, 28 березня, відбудеться спільне засідання урядів держав.

"Завтра приїжджає урядова делегація України, тому що в четвер у Варшаві спільне засідання урядів України і Польщі. Завтра ми збираємося в незвичній формі. Тому що крім міністрів сільського господарства України та Польщі, заступників міністрів, радників, також будуть представники асоціацій виробників різних рослин.Ми хочемо, щоб цей діалог був зведений до рівня виробників", — сказав Секерський.

За його словами, переговори будуть "непрості", адже Україна вважає, що потрібно зберегти лібералізацію торгівлі з Європейським Союзом.

Разом з тим, заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що на спільному засіданні урядів Варшава прагне підписати протокол розбіжностей з Україною.

Він стверджує, що під час засідання домінуватимуть військові та економічні питання. Також Шейна акцентував, що держави повинні підписати протокол розбіжностей між двома урядами.

"Потрібно буде чесно сказати, де ми можемо допомогти, а де потрібно скласти протоколи розбіжностей. Найбільшою помилкою уряду "Права і справедливості" було те, що він обманював поляків і, напевно, самих себе, що не було проблем, наприклад, з сільськогосподарською продукцією", — сказав він.

Тим часом, заступник очільника польського МЗС зауважив, що під час зустрічі уряди можуть обговорити вступ України до Євросоюзу.

"Питання, які, на мою думку, вже мають бути обговорені — це питання вступу. Тому що Україна вже перебуває на просунутому етапі переговорів, і ми готові допомогти Україні у цьому", — підкреслив Шейна.

Польський політик також зазначив, що держави на зустрічі можуть порушити історичні питання.

"Нам також потрібно врегулювати певні історичні питання між Польщею та Україною. Вони сьогодні не є найважливішими, але вони також дозволяють нам розрядити атмосферу у багатьох питаннях", — сказав він.

Нагадаємо, польські фермери заявили про намір припинити акцію протесту на кордоні з Росією. Вона розпочалася у середу, 20 березня, і повинна була тривати щонайменше місяць.

Також польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. У ДПСУ назвали КПП, через які повністю блокується рух.