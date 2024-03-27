Блокада границы – в Польше готовы к переговорам с Украиной с участием фермеров

Польские фермеры в протесте. Фото: скриншот

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что в среду, 27 марта, состоится встреча с его украинским коллегой Николаем Сольским. В ней примут участие представители ассоциаций производителей разных растений.

Об этом сообщает Wnp.pl.

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Секерский подтвердил, что 27 марта в польской столице Варшаве пройдут переговоры с делегацией Украины, где стороны обсудят совместную торговлю сельскохозяйственной продукцией.

Он добавил, что в четверг, 28 марта, состоится совместное заседание правительств государств.

"Завтра приезжает правительственная делегация Украины, потому что в четверг в Варшаве совместное заседание правительств Украины и Польши. Завтра мы собираемся в необычной форме. Потому что кроме министров сельского хозяйства Украины и Польши, заместителей министров, советников также будут представители ассоциаций производителей разных растений. Мы хотим, чтобы этот диалог был сведен до уровня производителей", — сказал Секерский.

По его словам, переговоры будут "непростыми", ведь Украина считает, что нужно сохранить либерализацию торговли с Европейским Союзом.

Вместе с тем заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что на совместном заседании правительств Варшава стремится подписать протокол разногласий с Украиной.

Он утверждает, что на заседании будут доминировать военные и экономические вопросы. Также Шейна акцентировал, что государства должны подписать протокол разногласий между двумя правительствами.

"Нужно будет честно сказать, где мы можем помочь, а где нужно составить протоколы разногласий. Наибольшей ошибкой правительства "Права и справедливости" было то, что он обманывал поляков и, наверное, самих себя, что не было проблем, например, с сельскохозяйственной продукцией", — сказал он.

Между тем, замглавы польского МИД отметил, что во время встречи правительства могут обсудить вступление Украины в Евросоюз.

"Вопрос, который, по моему мнению, уже должен быть обсужден — это вопрос вступления. Потому что Украина уже находится на продвинутом этапе переговоров, и мы готовы помочь Украине в этом", — подчеркнул Шейна.

Польский политик также отметил, что государства на встрече могут поднять исторические вопросы.

"Нам также нужно урегулировать определенные исторические вопросы между Польшей и Украиной. Они сегодня не важнейшие, но они также позволяют нам разрядить атмосферу во многих вопросах", — сказал он.

Напомним, польские фермеры заявили о намерении приостановить акцию протеста на границе с Россией. Она началась в среду, 20 марта, и должна была длиться минимум месяц.

Также польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. В ГПСУ назвали КПП, через которые полностью блокируется движение.