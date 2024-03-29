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Туск прокомментировал споры с Украиной по поводу аграрной политики

29 марта 2024 15:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Туск прокомментировал споры с Украиной по поводу аграрной политики
Дональд Туск. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя ситуацию с Украиной по поводу аграрной политики, заявил, что несет ответственность за граждан своей страны и будет защищать их интересы. К тому же, по его мнению, поляки тоже платят высокую цену.

Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

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"Но я ответственен за своих граждан. Как премьер-министр Польши я должен защищать основные интересы Польши. Поляки платят высокую цену", — сказал Туск, комментируя ситуацию на польской границе.

Он добавил, что вопрос свободной торговли с Украиной нуждается в определенном обновлении.

"Я хочу честного соглашения с Украиной по этому поводу", — сказал Туск.

В конце концов, польский премьер подчеркнул, что Польша одна из тех, кто оказывает большое количество помощи Украине.

"Никто не может конкурировать с Польшей, когда речь идет о поддержке Украины. Мы хотим помочь Украине, чем можем", — сказал Тус.

Напомним, 27 марта стало известно, что в Польше готовы к переговорам с Украиной с участием фермеров.

28 марта украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыла в столицу Польши Варшаву. Чиновники обсуждали с союзниками блокаду украинско-польской границы.

Позже сообщили, что Украина и Польша имеют прогресс в разблокировании границы.

Польша
граница
протесты
Украина
грузовики
фермеры
Дональд Туск

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