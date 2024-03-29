Туск прокомментировал споры с Украиной по поводу аграрной политики
Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя ситуацию с Украиной по поводу аграрной политики, заявил, что несет ответственность за граждан своей страны и будет защищать их интересы. К тому же, по его мнению, поляки тоже платят высокую цену.
Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на Gazeta Wyborcza.
Что сказал Туск о ситуации на границе
"Но я ответственен за своих граждан. Как премьер-министр Польши я должен защищать основные интересы Польши. Поляки платят высокую цену", — сказал Туск, комментируя ситуацию на польской границе.
Он добавил, что вопрос свободной торговли с Украиной нуждается в определенном обновлении.
"Я хочу честного соглашения с Украиной по этому поводу", — сказал Туск.
В конце концов, польский премьер подчеркнул, что Польша одна из тех, кто оказывает большое количество помощи Украине.
"Никто не может конкурировать с Польшей, когда речь идет о поддержке Украины. Мы хотим помочь Украине, чем можем", — сказал Тус.
Напомним, 27 марта стало известно, что в Польше готовы к переговорам с Украиной с участием фермеров.
28 марта украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыла в столицу Польши Варшаву. Чиновники обсуждали с союзниками блокаду украинско-польской границы.
Позже сообщили, что Украина и Польша имеют прогресс в разблокировании границы.
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