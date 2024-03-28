Україна і Польща мають прогрес у розблокуванні кордону

Денис Шмигаль та Дональд Туск. Фото: Денис Шмигаль / Telegram

Україна та Польща наближаються до знаходження компромісного рішення після інтенсивних переговорів між главами урядів обох країн. Голова польського уряду Дональд Туск підкреслив прогрес у вирішенні проблем агроімпорту та автоперевезень.

Про це Голова польського уряду Дональд Туск заявив на спільній пресконференції з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Варшаві.

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Вирішення проблем агроімпорту та автоперевезень

За словами Туска, обидві сторони зробили важливий крок вперед у вирішенні питань, що стосуються сільського господарства. Він підкреслив, що мета полягає в тому, щоб знайти рішення, які б захищали інтереси як польських, так і українських фермерів та виробників, враховуючи основні аспекти кожної сторони.

"Ми шукаємо рішень, які, можливо, не будуть усіх повністю влаштовувати, але які захищатимуть основні інтереси польських фермерів та виробників — і, з другого боку, українських. Ми шукаємо, і ми близькі до того, щоб знайти ці рішення.", — заявив Туск.

Згадуючи український транзит через Польщу, Туск наголосив на важливості забезпечення безперешкодного руху товарів через кордони, не зашкоджуючи польському ринку. Він також сподівається на знайдення рішень на рівні Європейського Союзу щодо українського агроімпорту, звертаючи увагу на те, що деякі з них можуть не влаштовувати українську сторону.

"Але ми шукаємо такі методи, які не були б для нікого болючими. Я переконаний, що завдяки нашому підходу всі сторони будуть відчувати розуміння", — додав глава польського уряду.

Підсумовуючи переговори, Туск також зазначив, що обговорювалися питання автомобільних перевезень, і він висловив оптимізм стосовно знаходження вирішень, що враховуватимуть інтереси обох країн.

Нагадаємо, що українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибула до столиці Польщі Варшави у четвер, 28 березня.

Також ми писали про те, що на початку березня польські фермери влаштували масштабні протести у Варшаві. Вони вимагали повної блокади агропродукції з України. Дональд Туск назвав неприйнятними вимоги протестувальників.