Украина и Польша имеют прогресс в разблокировании границы

Денис Шмигаль и Дональд Туск. Фото: Денис Шмигаль.

Украина и Польша приближаются к компромиссному решению после интенсивных переговоров между главами правительств обеих стран. Глава польского правительства Дональд Туск подчеркнул прогресс в решении проблем агроимпорта и автоперевозок.

Об этом Глава польского правительства Дональд Туск заявил на совместной пресс-конференции с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем в Варшаве.

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Решение проблем агроимпорта и автоперевозок

По словам Туска, обе стороны сделали важный шаг вперед в решении вопросов, касающихся сельского хозяйства. Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы найти решения, которые защищали бы интересы как польских, так и украинских фермеров и производителей, учитывая основные аспекты каждой стороны.

"Мы ищем решений, которые, возможно, не будут все полностью устраивать, но которые будут защищать основные интересы польских фермеров и производителей — и, с другой стороны, украинских. Мы ищем, и мы близки к тому, чтобы найти эти решения.", — заявил Туск.

Вспоминая украинский транзит через Польшу, Туск отметил важность обеспечения беспрепятственного движения товаров через границы, не препятствуя польскому рынку. Он также надеется на поиск решений на уровне Европейского Союза относительно украинского агроимпорта, обращая внимание на то, что некоторые из них могут не устраивать украинскую сторону.

"Но мы ищем такие методы, которые не были бы никого болезненными. Я убежден, что благодаря нашему подходу все стороны будут чувствовать понимание", — добавил глава польского правительства.

Подводя итоги переговоров, Туск также отметил, что обсуждались вопросы автомобильных перевозок, и он выразил оптимизм относительно нахождения решений, учитывающих интересы обеих стран.

Напомним, что украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыла в столицу Польши Варшавы в четверг, 28 марта.

Также мы писали, что в начале марта польские фермеры устроили масштабные протесты в Варшаве. Они потребовали полной блокады агропродукции из Украины. Дональд Туск назвал неприемлемыми требования протестующих.