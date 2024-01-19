Суд у справі Гринкевичів - третього фігуранта справи Гринкевичів відправили під варту

Судове засідання в Печерському суді Києва, 18 січня 2024 року. Фото: Ліля Гончарук/Суспільне

Станом на сьогодні, 19 січня, трьох підозрюваних у справі щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ взято під варту. Головним підозрюваним виступає львівський бізнесмен Ігор Гринкевич.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Справа Гринкевичів — що відомо

"За клопотаннями Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд столиці обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд гривень", — йдеться в повідомленні.

Як альтернативу суд визначив можливість внесення застави у розмірі понад 500 мільйонів гривень для кожного з них. Ухвал діятимуть до 16 березня цього року.

Зазначається, що четвертий учасник злочинної схеми перебуває під вартою ще з 29 грудня 2023 року, а п’ятий — оголошений в розшук.

"Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 КК України)", — йдеться в повідомленні.

Суд над фігурантами справи Гринкевичів

У середу, 18 січня, відбулося перше судове засідання у справі щодо постачання неякісного одягу для бійців ЗСУ, у якій фігурує сім'я Гринкевичів. Печерський райсуд Києва арештував одного з підозрюваних з можливістю внесення застави, розмір якої становить 500 мільйонів гривень.

"Маємо перше рішення. Клопотання прокурора задоволено, одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16.03.24 із заставою 500 001 528 грн. (165 126 прожиткових мінімумів). Розгляд інших клопотань триває", — зазначили в Офісі Генпрокурора.

Згодом було арештовано другого з підозрюваних у справі з розкрадання коштів на постачання одягу для Збройних сил України.

У свою чергу, прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олександр Левчук заявив, що 18 січня запобіжний захід для Гринкевича не обрано. Тому жоден з представників родини Гринкевичів не з'явився на судове засідання.

У чому підозрюють Гринкевича

Наприкінці грудня 2023 року Гринкевича було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР. Підприємець пропонував хабар посадовцю у розмірі пів мільйона доларів.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про розрив меморандуму з компаніями Гринкевича в односторонньому порядку. Також буде переглянуто та розірвано тендери з його підприємствами.

Правоохоронці заарештували майно скандального львівського бізнесмена. Його підозрюють у розкраданні грошей на потреби бійців ЗСУ.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що проти Гринкевича є ще одне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.