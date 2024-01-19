Суд по делу Гринкевичей – третьего фигуранта дела Гринкевичей отправили под стражу

Судебное заседание в Печерском суде Киева, 18 января 2024 года. Фото: Лиля Гончарук/Суспільне

По состоянию на сегодня, 19 января, трое подозреваемых по делу о поставке некачественной одежды для ВСУ заключены под стражу. Главным фигурантом выступает львовский бизнесмен Игорь Гринкевич.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Дело Гринкевичей — что известно

"По ходатайствам Офиса Генерального прокурора Печерский районный суд столицы избрал меры пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в уголовном производстве по поставке некачественной одежды для ВСУ почти на 1 млрд гривен", — говорится в сообщении.

В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 миллионов гривен для каждого из них. Постановление будет действовать до 16 марта этого года.

Отмечается, что четвертый участник преступной схемы находится под стражей с 29 декабря 2023 года, а пятый — объявлен в розыск.

"Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч 5 ст. 190 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Суд над фигурантами дела Гринкевичей

В среду, 18 января, состоялось первое судебное заседание по делу о поставке некачественной одежды для бойцов ВСУ, в которой фигурирует семья Гринкевичей. Печерский райсуд Киева арестовал одного из подозреваемых с возможностью внесения залога, размер которого составляет 500 миллионов гривен.

"Имеем первое решение. Ходатайство прокурора удовлетворено, одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 16.03.24 с залогом 500 001 528 грн (165 126 прожиточных минимумов). Рассмотрение других ходатайств продолжается", — отметили в Офисе Генпрокурора.

Впоследствии был арестован второй из подозреваемых по делу по хищению средств на поставку одежды для Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, прокурор специализированной прокуратуры в сфере обороны Александр Левчук заявил, что 18 января мера пресечения для Гринкевича не избрана. Поэтому ни один из представителей семьи Гринкевичей не явился на судебное заседание.

В чем подозревают Гринкевича

В конце декабря 2023 года Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ГБР . Предприниматель предлагал взятку должностному лицу в размере полумиллиона долларов.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями.

Правоохранители арестовали имущество скандального львовского бизнесмена. Его подозревают в хищении денег на нужды бойцов ВСУ.

В Государственном бюро расследований сообщили, что против Гринкевича есть еще одно производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.