Чи буде сьогодні обрано запобіжний захід для Гринкевича — відповідь прокурора

Підозрюваний постачальник одягу для ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Прокурор Олександр Левчук спеціалізованої прокуратури у сфері оборони заявив, що сьогодні, 18 січня запобіжний захід для Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича обрано не буде. Оскільки жоден з представників родини Гринкевичів не з'явилися на судове засідання.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, він сказав про це в приміщенні Печерського районного суду міста Києва.

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У Києві, сьогодні проходить перше судове засідання стосовно одного з найбільших постачальників Міноборони Ігоря Гринкевича, якого підозрюють в оборудках на мільйони гривень. Напередодні ДБР вручило бізнесмену чергову підозру.

Як вказує прокурор, сьогодні запобіжний захід розглядатись не буде. В даному кримінальному провадженні є три затриманих, відносно яких подано клопотання про обрання запобіжного заходу, тому тільки відносно них буде сьогодні розглядатися слідчим суддею можливість обрання запобіжного заходу. Гринкевичів в даному списку немає.

Також Левчук зазначив, що підозра, яку отримав Гринкевич у грудні стосується надання неправомірної вигоди працівнику ДБР, а підозра від 17 січня стосується шахрайських дій. Дві справи будуть розглядатися окремо.

На питання про те, чи буде долучений до однієї з справ син Ігоря Гринкевича, прокурор відповів, що не має такої інформації і повідомив, що він наразі не затриманий.

Підозри також отримали керівники ТОВ, які здійснювали постачання речового забезпечення МОУ.

"В приміщенні суду є представник Міністерства оборони, якого залучили до кримінального провадження в якості потерпілого, яким завдано відповідні збитки", — додав Левчук.

Гринкевич не з'явився до зали суду

Кореспондент Новини.LIVE повідомляє, що судове засідання вже розпочалося, однак нікого з сім'ї Гринкевичів в залі суду немає. Прокурор нагадав, що було подано три клопотання про обрання запобіжного заходу відносно трьох підозрюваних. Через те, що Гринкевичі не з'явилися на суд, запобіжний захід стосовно них сьогодні обиратися не буде.

Один з присутніх підозрюваних на суді закрив своє обличчя та помітно, що він нервує.

Підозрюваний у справі постачання для МОУ. Фото: Новини.LIVE

Оновлено 16:35. Сторона захисту обвинуваченого і він сам попросили про проведення засідання у закритому режимі з метою аби не шкодити його репутації.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР. Підприємець пропонував хабар посадовцю у розмірі пів мільйона доларів.

Додамо, равоохоронці заарештували майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Його підозрюють у розкраданні грошей на потреби бійців ЗСУ.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що проти бізнесмена Ігоря Гринкевича є ще одне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.