Будет ли сегодня избрана мера пресечения для Гринкевича — ответ прокурора

Подозреваемый поставщик одежды для ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Прокурор специализированной прокуратуры в сфере обороны Александр Левчук заявил, что сегодня, 18 января, мера пресечения для Львовского бизнесмена Игоря Гринкевича избрана не будет. Поэтому ни один из представителей семьи Гринкевичей не явился на судебное заседание.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, он сказал об этом в Печерском районном суде города Киева.

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В Киеве сегодня проходит первое судебное заседание по делу, одним из фигурантов которого является Гриневич. Его подозревают в сделках на миллионы гривен. Вчера ГБР сообщило бизнесмену очередное подозрение.

Как указывает прокурор, сегодня мера пресечения рассматриваться не будет. В данном уголовном производстве есть три задержанных, в отношении которых подано ходатайство об избрании меры пресечения, поэтому только в отношении их будет сегодня рассматриваться следственным судьей возможность избрания меры пресечения. Гринкевичей в данном списке нет.

Также Левчук отметил, что подозрение, полученное Гринкевичем в декабре, касается предоставления неправомерной выгоды работнику ГБР, а подозрение от 17 января касается мошеннических действий. Два дела будут рассматриваться отдельно.

На вопрос о том, будет ли приобщен к одному из дел сын Игоря Гринкевича, прокурор ответил, что нет такой информации, и сообщил, что он пока не задержан.

Подозрения также получили руководители ООО, осуществлявшие поставку вещевого обеспечения МОУ.

"В помещении суда есть представитель Министерства обороны, которого привлекли к уголовному производству в качестве потерпевшего, которому нанесен соответствующий ущерб", — добавил Левчук.

Судебное заседание в закрытом формате

Корреспондент Новини.LIVE сообщает, что судебное заседание уже началось, никого из семьи Гринкевичей в зале суда нет. Прокурор напомнил, что было подано три ходатайства об избрании меры пресечения в отношении трех подозреваемых.

Один из присутствующих подозреваемых на суде закрыл лицо и заметно, что он нервничает.

Подозреваемый по делу поставки для МОУ. Фото: Новини.LIVE

Обновлено 16:35. Сторона защиты обвиняемого и он сам попросили о проведении заседания в закрытом режиме с целью, чтобы не вредить его репутации.

Напомним, в конце декабря 2023 года львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ДБР. Предприниматель предлагал взятку должностному лицу в размере полмиллиона долларов.

Добавим, правоохранители арестовали имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Его подозревают в хищении денег, предназначенных на нужды бойцов ВСУ.

В Государственном бюро расследований сообщили, что против бизнесмена Игоря Гринкевича есть еще одно производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.