Справа Гринкевичів — арештовано другого фігуранта із заставою у 500 мільйонів гривень

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич та його родина. Фото: Facebook Ігоря Гринкевича

Арештовано другого з підозрюваних у справі з розкрадання коштів на постачання одягу для Збройних сил України. Головним фігурантом виступає Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич.

Про це розповіла речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, повідомляє Укрінформ.

Читайте також:

Справа Гринкевичів — що відомо

У четвер, 18 січня, Печерський райсуд Києва призначив другому фігуранту справи арешт із можливістю застави у розмірі понад 500 мільйонів гривень.

"За клопотанням Офісу генерального прокурора суд заарештував другого фігуранта кримінального провадження щодо поставки неякісного одягу для ЗСУ", — сказала Максимець.

За її словами, як альтернативу суд визначив можливість внесення підозрюваним застави у розмірі 500 001 528 грн, що складає 165 126 прожиткових мінімумів доходів громадян.

Як відомо, 18 січня відбулося перше судове засідання у справі щодо постачання неякісного одягу для бійців ЗСУ, у якій фігурує сім'я Гринкевичів. Печерський райсуд Києва арештував одного з підозрюваних з можливістю внесення застави, розмір якої становить 500 мільйонів гривень.

"Маємо перше рішення. Клопотання прокурора задоволено, одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16.03.24 із заставою 500 001 528 грн. (165 126 прожиткових мінімумів). Розгляд інших клопотань триває", — зазначила тоді Максимець.

У свою чергу, прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олександр Левчук заявив, що 18 січня запобіжний захід для Гринкевича не обрано. Тому жоден з представників родини Гринкевичів не з'явився на судове засідання.

У чому підозрюють Гринкевича

Наприкінці грудня 2023 року Гринкевича було викрито на спробі підкупу одного з керівників ДБР. Підприємець пропонував хабар посадовцю у розмірі пів мільйона доларів.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив про розрив меморандуму з компаніями Гринкевича в односторонньому порядку. Також буде переглянуто та розірвано тендери з його підприємствами.

Правоохоронці заарештували майно скандального львівського бізнесмена. Його підозрюють у розкраданні грошей на потреби бійців ЗСУ.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що проти Гринкевича є ще одне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.