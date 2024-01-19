Дело Гринкевичей — арестован второй фигурант с залогом в 500 миллионов гривен

Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич и его семья. Фото: Facebook Игоря Гринкевича

Арестован второй из подозреваемых по делу по хищению средств на поставку одежды для Вооруженных сил Украины. Главным фигурантом выступает Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич.

Об этом рассказала спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец, сообщает Укринфор.

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В четверг, 18 января, Печерский райсуд Киева назначил второму фигуранту дела арест с возможностью залога в размере более 500 миллионов гривен.

"По ходатайству Офиса генерального прокурора суд арестовал второго фигуранта уголовного производства по поставке некачественной одежды для ВСУ", — сказала Максимец.

По ее словам, в качестве альтернативы суд определил возможность внесения подозреваемым залога в размере 500 001 528 грн, что составляет 165 126 прожиточных минимумов доходов граждан.

Как известно, 18 января состоялось первое судебное заседание по делу по поставке некачественной одежды для бойцов ВСУ, в которой фигурирует семья Гринкевичей. Печерский райсуд Киева арестовал одного из подозреваемых с возможностью внесения залога, размер которого составляет 500 миллионов гривен.

"Имеем первое решение. Ходатайство прокурора удовлетворено, одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 16.03.24 с залогом 500 001 528 грн. (165 126 прожиточных минимумов). Рассмотрение других ходатайств продолжается" , — отметила она.

В свою очередь, прокурор специализированной прокуратуры в сфере обороны Александр Левчук заявил, что 18 января мера пресечения для Гринкевича не избрана. Поэтому ни один из представителей семьи Гринкевичей не явился на судебное заседание.

В чем подозревают Гринкевича

В конце декабря 2023 года Гринкевич был разоблачен на попытке подкупа одного из руководителей ДБР. Предприниматель предлагал взятку должностному лицу в размере полумиллиона долларов.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о разрыве меморандума с компаниями Гринкевича в одностороннем порядке. Также будут пересмотрены и разорваны тендеры с его предприятиями.

Правоохранители арестовали имущество скандального львовского бизнесмена. Его подозревают в хищении денег на нужды бойцов ВСУ.

В Государственном бюро расследований сообщили, что против Гринкевича есть еще одно производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ.