Тім Волз прийняв висунення кандидатом у віцепрезиденти від демократів

Тім Волз. Фото: REUTERS/Mark Makela

Губернатор штату Міннесота Тім Волз офіційно прийняв пропозицію стати кандидатом на посаду віцепрезидента від Демократичної партії США на з'їзді 21 серпня. Того ж дня він виступив перед демократами.

Про це повідомляє Reuters.

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Що сказав Тім Волз під час виступу

Під час свого виступу перед демократами Волз подякував віцепрезидентці Камалі Гарріс за запрошення приєднатися до команди та президенту США Джо Байдену — за "чотири роки історичного лідерства".

"Для мене честь прийняти вашу номінацію на посаду віцепрезидента США. Ми всі тут сьогодні зібрались з однієї прекрасної причини — ми любимо цю країну", — заявив Тім Волз.

Виступаючи він також згадав про свою кар'єру тренера з футболу і сказав, що він ніколи не виступав перед такою кількістю людей, але виступав "з багатьма підбадьорливими вимовами". Після цих слів натовп почав скандувати "Тренер, тренер, тренер!".

Волз та Гарріс запропонували програму, яка включає податкові пільги для середнього класу, зниження цін на ліки та доступне житло. За словами кандидата у віцепрезиденти, Камала Гарріс буде боротися за свободу кожного американця.

Завершив він свою промову закликом до дії, наголошуючи на важливості активної участі всіх демократів у кампанії.

"Нам потрібно зібратися і працювати разом — крок за кроком, дзвінок за дзвінком, пожертва за пожертвою", — підкреслив Волз.