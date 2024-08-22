У Росії порушили справи проти американських, італійських та українських журналістів, які відвідали Суджу

Український військовий в Суджі, РФ. Фото: Суспільне

ФСБ Росії порушила кримінальні справи проти американських і українських журналістів, які знімали матеріали в районі міста Суджа Курської області РФ після взяття його під контроль українськими військами. Справи порушили за статтею про незаконний перетин кордону.

Про це пише російське видання "Інтерфакс" із посиланням на центр громадських зв'язків ФСБ.

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Зокрема, фігурантами справ стали кореспондент CNN Нік Волш і українські журналістки Олеся Боровик і Діана Буцко. Усі вони публікували репортажі з міста Суджа, яке перебуває під контролем ЗСУ.

Раніше ФСБ заявила про порушення кримінальної справи стосовно італійських журналістів Симона Трайні і Стефані Баттістіні, які працювали в Суджі. Пізніше МЗС РФ висловило протест послу Італії у зв'язку з цими подіями.

У ФСБ додали, що найближчим часом журналістів оголосять у міжнародний розшук.

Максимальна санкція статті про незаконний перетин держкордону РФ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.