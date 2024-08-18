У Римі 19-річний українець вирішив написати свої ініціали на стінах Колізею — як його покарали

Колізей. Фото: think-head.livejournal.com

Італійські правоохоронці оштрафували 19-річного українця. Причиною цього став напис, який юнак залишив на стінах Колізею.

Про це в п'ятницю, 16 серпня, повідомило видання Fatto Quotidiano.

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Що відомо про порушення

Між входом до першого кільця та атріуму Колізею український турист написав своє ім'я. Правоохоронцям про це повідомив свідок, який на власні очі бачив, як українець залишає автограф на стінах одного із семи чудес світу. Подібний злочин зазвичай інкримінують як псування та пошкодження культурних цінностей і карають позбавленням волі на строк від двох до п'яти років та штрафом у розмірі до 15 тисяч євро.

Напис, який українець залишив на стінах Колізею. Фото: unionesarda.it

За даними видання, раніше вже були випадки, коли порушники намагалися викарбувати своє ім'я або ім'я своєї коханої людини на стінах Колізею. Звісно, що такі дії є протизаконними та караються.