В Риме 19-летний украинец решил написать свои инициалы на стенах Колизея — как его наказали

Колизей. Фото: think-head.livejournal.com

Итальянские стражи порядка оштрафовали 19-летнего украинца. Причиной тому стала надпись, которую юноша оставил на стенах Колизея.

Об этом в пятницу, 16 августа, сообщило издание Fatto Quotidiano.

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Что известно о нарушении

Между входом в первое кольцо и атриум Колизея украинский турист написал свое имя. Правоохранителям об этом сообщил очевидец, который видел, как украинец оставляет автограф на стенах одного из семи чудес света. Подобное преступление обычно инкриминируется как порча и повреждение культурных ценностей и наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет и штрафом в размере до 15 тысяч евро.

Надпись, которую украинец оставил на стенах Колизея. Фото: unionesarda.it

По данным издания, ранее уже были случаи, когда нарушители пытались отчеканить свое имя или имя своего любимого человека на стенах Колизея. Конечно же, такие действия противозаконны и наказываются.