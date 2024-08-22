В России возбудили дела против американских, итальянских и украинских журналистов, посетивших Суджу

Украинский военный в Судже, РФ. Фото: Общественное

ФСБ России возбудило уголовные дела против американских и украинских журналистов, снимавших материалы в районе города Суджа Курской области РФ после взятия его под контроль украинскими войсками. Дела возбудили по статье о незаконном пересечении границы.

Об этом пишет российское издание Интерфакс со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

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В частности, фигурантами дел стали корреспондент CNN Ник Уолш и украинские журналистки Олеся Боровик и Диана Буцко. Все они публиковали репортажи из города Суджа, находящегося под контролем ВСУ.

Ранее ФСБ заявила о возбуждении уголовного дела в отношении итальянских журналистов Симона Трайни и Стефани Баттистини, работавших в Судже. Позже МИД РФ выразил протест послу Италии в связи с этими событиями.

В ФСБ добавили, что в ближайшее время журналисты будут объявлены в международный розыск.

Максимальная санкция статьи о незаконном пересечении госграницы РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.