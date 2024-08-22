Тим Уолз принял выдвижение кандидатом в вице-президенты от демократов

Тим Уолз. Фото: REUTERS/Mark Makela

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз официально принял предложение стать кандидатом на должность вице-президента от Демократической партии США на съезде 21 августа. В этот же день он выступил перед демократами.

Об этом сообщает Reuters.

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Что сказал Тим Уолз во время выступления

Во время своего выступления перед демократами Уолз поблагодарил вице-президента Камалу Харрис за приглашение присоединиться к команде и президенту США Джо Байдену — за "четыре года исторического лидерства".

"Для меня честь принять вашу номинацию на должность вице-президента США. Мы все здесь сегодня собрались по одной прекрасной причине — мы любим эту страну", — заявил Тим Уолз.

Выступая он также упомянул о своей карьере тренера по футболу и сказал, что он никогда не выступал перед таким количеством людей, но выступал "со многими бодрящими речами". После этих слов толпа начала скандировать "Тренер, тренер, тренер!".

Уолз и Харрис предложили программу, которая включает налоговые льготы для среднего класса, снижение цен на лекарства и доступное жилье. По словам кандидата в вице-президенты, Камала Харрис будет бороться за свободу каждого американца.

Завершил он свою речь призывом к действию, отмечая важность активного участия всех демократов в кампании.

"Нам нужно собраться и работать вместе — шаг за шагом, звонок за звонком, пожертвование за пожертвованием", — подчеркнул Уолз.