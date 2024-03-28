Теракт в Крокусі — російський слідком цинічно звинуватив Україну

Пожежа в ККЗ Crocus City Hall. Фото: росЗМІ

Слідчий комітет Росії цинічно звинуватив Україну в сприянні теракту в підмосковній кіноконцертній залі Crocus City Hall. Силовики нібито "знайшли докази зв'язку" терористів з "українськими націоналістами".

Про це заявив голова СК РФ Олександр Бастрикін в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

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За його словами, слідком отримав "дані про надходження виконавцям теракту значних сум грошей та криптовалюти з України".

"В результаті роботи із затриманими терористами, дослідження вилучених у них технічних пристроїв, аналізу відомостей про фінансові операції отримано докази їхнього зв'язку з українськими націоналістами", — цинічно заявив Бастрикін.

Він також додав, що російська поліція "встановила та затримала ще одного підозрюваного", який, буцімто, "брав участь у фінансуванні терористів".

Нагадаємо, раніше свої "звинувачення" на адресу України висунули секретар Радбезу РФ Микола Патуршев та директор ФСБ Олександр Бортніков.

Водночас за інформацією джерел Bloomberg у Кремлі, там не вірять у причетність України до теракту і звинувачують Бортнікова у службовій недбалості, натякнувши на його можливу відставку.