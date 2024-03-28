Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Теракт в Крокусі — російський слідком цинічно звинуватив Україну arrow

Теракт в Крокусі — російський слідком цинічно звинуватив Україну

28 березня 2024 17:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Теракт в Крокусі — російський слідком цинічно звинуватив Україну
Пожежа в ККЗ Crocus City Hall. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Слідчий комітет Росії цинічно звинуватив Україну в сприянні теракту в підмосковній кіноконцертній залі Crocus City Hall. Силовики нібито "знайшли докази зв'язку" терористів з "українськими націоналістами". 

Про це заявив голова СК РФ Олександр Бастрикін в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

Читайте також:

В Росії звинуватили Україну в теракті в Підмосков'ї

За його словами, слідком отримав "дані про надходження виконавцям теракту значних сум грошей та криптовалюти з України".

"В результаті роботи із затриманими терористами, дослідження вилучених у них технічних пристроїв, аналізу відомостей про фінансові операції отримано докази їхнього зв'язку з українськими націоналістами", — цинічно заявив Бастрикін.

Він також додав, що російська поліція "встановила та затримала ще одного підозрюваного", який, буцімто, "брав участь у фінансуванні терористів". 

Нагадаємо, раніше свої "звинувачення" на адресу України висунули секретар Радбезу РФ Микола Патуршев та директор ФСБ Олександр Бортніков.

Водночас за інформацією джерел Bloomberg у Кремлі, там не вірять у причетність України до теракту і звинувачують Бортнікова у службовій недбалості, натякнувши на його можливу відставку. 

теракт
пожежа
Україна
розслідування
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ