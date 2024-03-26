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Прибічники Путіна не вірять у причетність України до теракту у Підмосков'ї, — ЗМІ

26 березня 2024 22:17
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Прибічники Путіна не вірять у причетність України до теракту у Підмосков'ї, — ЗМІ
Президент Росії Володимир Путін. Фото ілюстративне: Sputnik/Mikhail Metzel
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прибічники президента Росії Володимира Путіна не вірять у причетність України до теракту в підмосковній ККЗ Crocus City Hall. За їхніми словами, про це відомо навіть голові Кремля. 

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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Кремль не вірить у причетність України до теракту

За словами чотирьох джерел видання, близьких у Кремлі, у російської влади немає жодних доказів причетності України до теракту. Вони зазначають, що водночас про це знає і Путін, оскільки особисто був на обговореннях, де чиновники визнали Україну не винною. Однак російський президент захоче використати трагедію аби змусити росіян згуртуватися навколо війни з Україною.

Що чекає на Бортнікова

Прибічники Путіна не вірять у причетність України до теракту у Підмосков'ї, — ЗМІ - фото 1
Директор ФСБ Олександр Бортніков. Джерело: росЗМІ

Кремлівські джерела додали, що майже ніхто зі знайомих їм членів російської політичної та ділової еліти не вірить, що за терактом у кіноконцертній залі стоїть Київ. Урядовці також звинуватили директора ФСБ Олександра Бортнікова у службовій недбалості, зазначивши, що Кремль був "шокований" нездатністю силовиків запобігти нападу, хоча США заздалегідь попередили їх про загрозу, та надіслали повідомлення голові силового відомства. 

Також співрозмовники агенції стверджують, що внаслідок такого провалу, деяких посадовців можуть відправити у відставку, і відбудуться перестановки у керівництві силових структур. Тим самим, як додається, Бортніков може покинути пост голови ФСБ. 

Нагадаємо, раніше видання Politico назвало ймовірні сценарії дій Володимира Путіна після теракту, зазначивши, що голова Кремля може запровадити в країні смертну кару.

Водночас секретар Радбезу РФ Микола Патрушев звинуватив Україну в проведенні нападу на Crocus City Hall, а Олександр Бортніков натякнув на підготовку ФСБ до замаху на голову ГУР Кирила Буданова. 

теракт
володимир путін
Україна
Кремль
Росія

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