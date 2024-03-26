Сторонники Путина не верят в причастность Украины к теракту в Подмосковье, — СМИ

Президент России Владимир Путин. Фото иллюстративное: Sputnik/Mikhail Metzel

Сторонники президента России Владимира Путина не верят в причастность Украины к теракту в подмосковном ККЗ Crocus City Hall. По их словам, об этом известно даже главе Кремля.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Читайте также:

Кремль не верит в причастность Украины к теракту

По словам четырех источников издания, близких в Кремле, у российских властей нет никаких доказательств причастности Украины к теракту. Они отмечают, что об этом знает и Путин, поскольку лично был на обсуждениях, где чиновники признали Украину не виновной. Однако российский президент захочет использовать трагедию, чтобы заставить россиян сплотиться вокруг войны с Украиной.

Что ждет Бортникова

Директор ФСБ Александр Бортников. Источник: росСМИ

Кремлевские источники добавили, что почти никто из знакомых им членов российской политической и деловой элиты не верит, что за терактом в киноконцертном зале стоит Киев. Чиновники также обвинили директора ФСБ Александра Бортникова в служебной халатности, отметив, что Кремль был "шокирован" неспособностью силовиков предотвратить нападение, хотя США предупреждали их об угрозе, и направили сообщение главе силового ведомства.

Также собеседники агентства утверждают, что в результате такого провала некоторых должностных лиц могут отправить в отставку, и произойдут перестановки в руководстве силовых структур. Тем самым, как добавляется, Бортников может покинуть пост главы ФСБ.

Напомним, ранее издание Politico назвало вероятные сценарии действий Владимира Путина после теракта, отметив, что глава Кремля может ввести в стране смертную казнь.

В то же время секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обвинил Украину в проведении нападения на Crocus City Hall, а Александр Бортников намекнул на подготовку ФСБ к покушению на главу ГУР Кирилла Буданова.