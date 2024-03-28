Теракт в Крокусе — российский следом цинично обвинил Украину

Пожар в ККЗ Crocus City Hall. Фото: росСМИ

Следственный комитет России цинично обвинил Украину в содействии теракту в подмосковном киноконцертном зале Crocus City Hall. Силовики якобы "нашли доказательства связи" террористов с "украинскими националистами".

Об этом заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью пропагандистским СМИ.

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По его словам, следком получил "данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денег и криптовалюты из Украины".

"В результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях получены доказательства их связи с украинскими националистами ", — цинично заявил Бастрыкин.

Он также добавил, что российская полиция "установила и задержала еще одного подозреваемого", который, якобы, "участвовал в финансировании террористов".

Напомним, ранее свои "обвинения" в сторону Украины выдвинули секретарь Совбеза РФ Николай Патуршев и директор ФСБ Александр Бортников.

В то же время, по информации источников Bloomberg в Кремле, там не верят в причастность Украины к теракту, и обвиняют Бортникова в служебной халатности, намекнув на его возможную отставку.