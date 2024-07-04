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Такер Карлсон, який бесідував із Путіним, анонсував інтерв'ю з Зеленським

4 липня 2024 02:07
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Інна Буряк
редактор
Такер Карлсон візьме інтерв'ю у Володимира Зеленського — коли відбудеться
Американський журналіст Такер Карлсон. Фото: Scott Morgan/Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Американський журналіст Такер Карлсон заявив, що матиме інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським. Карлсон також відомий своїм інтерв'ю з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це Такер Карлсон повідомив у соцмережі Х в четвер, 4 липня.

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Коли Карлсон візьме інтерв'ю у Зеленського

"Схоже, у нас буде інтерв'ю Зеленського. Ми намагалися це зробити упродовж двох років, особливо інтенсивно після лютневого інтерв'ю з Путіним. Мета полягає в тому, щоб донести до американців таку необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює становище їхньої країни у світі", — зазначив Карлсон.

Він додав, що сподівається порозмовляти з українським президентом незабаром.

Карлсон анонсував інтерв'ю з Зеленським
Скриншот допису в соцмережі Х журналіста Такера Карлсона

Хто такий Такер Карлсон

Такер Карлсон, якому 54 роки, здобув популярність, завдяки Fox і політичному шоу Tucker Carlson Tonight, на якому він був ведучим. Після звільнення він популяризував свою сторінку у соцмережі X, де має понад 11 мільйонів підписників.

Журналіст активно підтримує кандидата в президенти США Дональда Трампа, виступає за скорочення нелегальної міграції та дотримання права володіння зброєю, скептично ставиться до глобальних кліматичних змін, руху Black Lives Matter та гендерної ідеології.

Окрім Путіна, Карлсон також брав інтерв'ю у прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента Аргентини Хав'єра Мілея.

Про що інтерв'ю Такера Карлсона і Володимира Путіна
Інтерв'ю Такера Карлсона з Володимиром Путіним. Фото: росЗМІ

Інтерв'ю Карлсона з Путіним

Нагадаємо, що Такер Карлсон опублікував інтерв'ю тривалістю дві години з Володимиром Путіним 9 лютого 2024 року. У розмові, яка насправді більше схожа на монолог Путіна, глава Кремля повторив усі свої божевільні наративи щодо війни в Україні, українців та історії. Також відомо, що цю розмову переглянули 216 мільйонів людей.

Водночас у ГУР відреагували на цю зустріч і заявили, що РФ таким чином намагається поширювати свою ІПСО іноземному суспільству. Своєю чергою в Білому домі назвали таку розмову непотрібною, адже російський диктатор вже зміг показати всю свою жорстокість. 

Володимир Зеленський США володимир путін інтерв'ю війна в Україні війна Росія Такер Карлсон

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