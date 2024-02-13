Скільки людей подивилися скандальне інтерв'ю Путіна Карлсону — відомі цифри

Російський диктатор Путін дає інтерв'ю Такеру Карлсону. Фото: Reuters

Інтерв'ю Такера Карлсона з російським диктатором Володимиром Путіним переглянули 216 мільйонів людей. Втім, для основних засобів масової інформації ця подія лишилася практично непомітною.

Про це свідчать дані Х (Twitter) та YouTube.

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У Х (Twitter) Карлсона це відео переглянули 199,8 мільйона користувачів, у YouTube — 16,2 мільйона.

Варто зазначити, що під час інтерв'ю американському ведучому Такеру Карлсону російський диктатор Володимир Путін не сказав нічого нового та повторював "заїжджені" тези.

Їхня розмова не стала сенсацією для західних ЗМІ, адже видання обмежилися невеликими матеріалами, які мало потрапляли на перші сторінки.

Інтерв'ю Путіна американському журналісту

Нагадаємо, 6 лютого Такер Карлсон заявив, що візьме інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна, попри перешкоджання представників Білого дому. За його словами, він хоче "розкрити правду" про українсько-російську війну.

Російські пропагандисти із захопленням розповідали про візит Такера Карлсона до Москви. Вже 9 лютого розмова з Путіним з'явилася на YouTube-каналі американського ведучого.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що це була непотрібна розмова, адже російський лідер вже показав свою жорстокість і про нього відомо все.