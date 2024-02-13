Сколько людей посмотрели скандальное интервью Путина Карлсону — известны цифры

Российский диктатор Путин дает интервью Такеру Карлсону. Фото: Reuters

Интервью Такера Карлсона с российским диктатором Владимиром Путиным просмотрели 216 миллионов человек. Впрочем, для основных средств массовой информации это событие осталось практически незаметным.

Об этом свидетельствуют данные Х (Twitter) и YouTube.

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В Х (Twitter) Карлсона это видео просмотрели 199,8 миллиона пользователей, В YouTube — 16,2 миллиона.

Следует отметить, что во время интервью американскому ведущему Такеру Карлсону российский диктатор Владимир Путин не сказал ничего нового и повторял "заезженные" тезисы.

Их разговор не стал сенсацией для западных СМИ, ведь издания ограничились небольшими материалами, мало попадавшими на первые страницы.

Интервью Путина американскому журналисту

Напомним, 6 февраля Такер Карлсон заявил, что возьмет интервью у президента России Владимира Путина, несмотря на препятствия представителей Белого дома. По его словам, он хочет "раскрыть правду" об украино-российской войне.

Российские пропагандисты с восторгом рассказывали о визите Такера Карлсона в Москву. Уже 9 февраля разговор с Путиным появился на YouTube канале американского ведущего.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что это был ненужный разговор, ведь российский лидер уже показал свою жестокость и о нем известно все.