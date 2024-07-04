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Такер Карлсон, беседующий с Путиным анонсировал интервью с Зеленским

4 июля 2024 02:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Такер Карлсон возьмет интервью у Владимира Зеленского — когда состоится
Американский журналист Такер Карлсон. Фото: Scott Morgan/Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что у него будет интервью с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Карлсон также известен своим интервью с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом Такер Карлсон сообщил в соцсети Х в четверг, 4 июля.

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Когда Карлсон возьмет интервью у Зеленского

"Похоже, у нас будет интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным. Цель состоит в том, чтобы донести до американцев такую необходимую информацию о конфликте, полностью меняющем положение их страны в мире", — отметил Карлсон.

Он добавил, что надеется поговорить с украинским президентом в ближайшее время.

Карлсон анонсировал интервью с Зеленским
Скриншот сообщения в соцсети Х журналиста Такера Карлсона

Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон, которому 54 года, стал известным, благодаря Fox и политическому шоу Tucker Carlson Tonight, на котором он был ведущим.

Журналист активно поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа, выступает за сокращение нелегальной миграции и соблюдение права владения оружием, скептически относится к глобальным климатическим изменениям, движению Black Lives Matter и гендерной идеологии.

Кроме Путина, Карлсон также брал интервью у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Аргентины Хавьера Милея.

О чем интервью Такера Карлсона и Владимира Путина
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Фото: росСМИ

Интервью Карлсона с Путиным

Напомним, что Такер Карлсон опубликовал интервью продолжительностью два часа с Владимиром Путиным 9 февраля 2024 года. В разговоре, который на самом деле больше похож на монолог Путина, глава Кремля повторил все свои сумасшедшие нарративы по поводу войны в Украине, украинцев и истории. Также известно, что этот разговор просмотрели 216 миллионов человек.

В то же время, в ГУР отреагировали на эту встречу и заявили, что РФ таким образом пытается распространять свою ИПСО иностранному обществу. В свою очередь в Белом доме назвали такой разговор ненужным, ведь российский диктатор уже смог показать всю свою жестокость.

Владимир Зеленский США владимир путин интервью война в Украине війна Россия Такер Карлсон

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