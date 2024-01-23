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Суд зменшив заставу бізнесмену Мазепі у 16 разів

23 січня 2024 17:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Суд зменшив заставу бізнесмену Мазепі у 16 разів
Бізнесмен Ігор Мазепа на суді. Фото: NV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 23 січня, апеляційний суд Києва розглянув скаргу на ухвалу про взяття під варту бізнесмена Ігоря Мазепу. Його підозрюють у незаконному заволодінні землею у Київській області. Бізнесмена вирішили залишити під вартою, однак зменшити розмір залогу у 16 разів.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Розмір застави для Мазепи

На судовому засіданні прокурор Євген Сльота вимагав скасувати ухвалу суду першої інстанції у частині застави та призначити нову у розміру 700 млн грн.

Суддя заявив про рішення частково задовольнити апеляційні скарги. Мазепу залишили під вартою, однак зменшили суму застави у 16 разів. 

"Постановити нову ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 27 лютого із правом внесення застави в розмірі 21 мільйон гривень", — вказав суддя.

Зазначимо, що раніше розмір застави був 349 млн 700 тис. гривень.

Затримання бізнесмена Ігоря Мазепи

Нагадаємо, Держбюро розслідувань затримало засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Це сталося під час того, як бізнесмен намагався перетнути український кордон та потрапити до Польщі.

У Києві в Печерському суді 19 січня розпочалося судове засідання з обрання запобіжного заходу директору інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі, якого напередодні затримали на кордоні. Відомо, що попередньо пропонують призначити йому заставу у розмірі 700 млн грн.

Печерський райсуд Києва заарештував українського бізнесмена Ігоря Мазепу. Його помістили під варту з можливістю внесення застави у 349 мільйонів гривень.

Заарештований бізнесмен Ігор Мазепа не вноситиме заставу у розмірі 349 мільйонів гривень. Це надто велика сума, тому сторона захисту сподівається на успішну апеляцію.

Київ
суд
правосуддя
гроші
застава
бізнес

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