Суд снизил залог бизнесмену Мазепе в 16 раз

Бизнесмен Игорь Мазепа на суде. Фото: NV

Сегодня, 23 января, апелляционный суд Киева рассмотрел жалобу на постановление о заключении под стражу бизнесмена Игоря Мазепы. Он подозревается в незаконном завладении землей в Киевской области. Бизнесмена решили оставить под стражей, однако уменьшить размер залога в 16 раз.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Размер залога для Мазепы

На судебном заседании прокурор Евгений Слета требовал отменить решение суда первой инстанции в части залога и назначить новое в размере 700 млн грн.

Судья заявил о решении частично удовлетворить апелляционные жалобы. Мазепу оставили под стражей, однако уменьшили сумму залога в 16 раз.

"Постановить новое постановление о применении меры пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля с правом внесения залога в размере 21 миллион гривен", — указал судья.

Отметим, что ранее размер залога был 349 млн 700 тыс. гривен.

Задержание бизнесмена Игоря Мазепы

Напомним, Госбюро расследований задержало учредителя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу. Это произошло во время того, как бизнесмен пытался пересечь украинскую границу и попасть в Польшу.

В Киеве в Печерском суде 19 января началось судебное заседание по избранию меры пресечения директору инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе, которого накануне задержали на границе. Известно, что предварительно предлагают назначить ему залог в размере 700 млн. грн.

Печерский райсуд Киева арестовал украинского бизнесмена Игоря Мазепу. Его поместили под стражу с возможностью внесения залога в 349 миллионов гривен.

Арестованный бизнесмен Игорь Мазепа не будет вносить залог в размере 349 миллионов гривен. Это слишком большая сумма, поэтому сторона защиты надеется на успешную апелляцию.