Суд відпустив Лієва з-під варти під власне зобов’язання, — ЗМІ

Колишній посадовець Міноборони України Олександр Лієв. Фото: Александр Магула/Суспільне

Вищий антикорупційний суд України відпустив з-під варти колишнього посадовця міністерства оборони Олександра Лієва, який є підозрюваним у справі про заволодіння майже 1,5 млрд грн на закупівлю снарядів для ЗСУ.

Про це у суботу, 16 березня, Суспільному розповів адвокат Лієва Назар Кульчицький.

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ВАКС розглядав скаргу адвокатів чиновника, які просили суд відпустити підзахисного із СІЗО.

За словами адвоката Назара Кульчицького, суд випустив Лієва з-під варти під особисте зобов’язання.

"Суд змінив міру запобіжного заходу Олександру Лієву - перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і надіслав ухвалу до СІЗО", — сказав адвокат.

Нагадаємо, 12 лютого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила колишнього в.о. директора департаменту Міністерства оборони Олександра Лієва під варту до 8 квітня.

До цього Служба безпеки України повідомила, що за сприяння Міноборони викрила чиновників оборонного відомства та менеджерів Львівського арсеналу, які, за версією правоохоронців, вкрали майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів.

Підозри за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна) вручили колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву, його наступникові Тоомасу Нахкуру, керівнику й комерційному директору компанії Львівський арсенал, а також їхньому ймовірному спільнику - представнику іноземної комерційної структури.

Як пише ЦПК, після того, як у листопаді 2022 року Міноборони перерахувало Львівському арсеналу 1,34 млрд грн передоплати, компанія відправила 3,6 млн доларів і 9,1 млн євро словацькому посереднику - компанії Sevotech. Далі більшу частину грошей перерахували ще одному посереднику - компанії WDG promet, зареєстрованій тільки 29 липня 2022 року . Але компанія не поставила жодної міни.

В Офісі генпрокурора заявили, що гроші арештували й наразі "вирішується питання" про їх повернення в український бюджет.

Сам Лієв назвав підозру собі у цій справі "безглуздою", а затримання — "прикрим непорозумінням".

Нагадаємо, у січні СБУ викрила Лієва на розкраданні державних коштів під час закупівлі 100 тисяч снарядів для ЗСУ. Він уклав контракт з компанією "Львівський арсенал", яка отримала від Міноборони повну передоплату, але не поставила ЗСУ жодного снаряда. Частину отриманих коштів компанія вивела у тінь, перевівши їх на рахунки афілійованих структур, у тому числі на Балканах.

Внаслідок обшуків оголошено підозру групі людей, зокрема Лієву, за розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил. 29 січня ВАКС розпочав над ним суд, де Лієв відкинув усі звинувачення правоохоронців. При цьому він заперечує, що мав намір утекти за кордон.

Бажання взяти чиновника на поруки висловив телеведучий Олександр Педан, намагаючись переконати суддів ВАКСу. Але українці вчинок медійника не оцінили.