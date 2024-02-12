Суд відправив під варту Лієва, підозрюваного у викраденні у ЗСУ 1,5 млрд гривень

Олександр Лієв на суді. Фото: Суспільне мовлення

Колишній чиновник Міноборони Олександр Лієв перебуватиме під вартою до 8 квітня, якщо не внесе заставу у 50 млн грн. Він заявив, що застава не співставна з його зарплатнею.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Сам Лієв заявив про невпевненість у тому, що інші чиновники братимуть на себе подібну відповідальність. Також він додав, що як тільки міг, встановлював законність контракту.

"Це покарання за ту відповідальність, яку я брав на себе. Я вимагав перевірки військового аташе — і він перевірив цей контракт, вимагав передоплату та обов'язково ліцензію — вона була, я вклав туди санкції штрафні — вони там є. Суд господарський встановив, що контракт законний. Разом із тим за всі ці дії я зараз опинюсь в тому становищі, в якому опинюсь", — каже Лієв.

Справа Олександра Лієва — що відомо

Нагадаємо, у січні СБУ викрила Лієва на розкраданні державних коштів під час закупівлі 100 тисяч снарядів для ЗСУ. Він уклав контракт з компанією "Львівський арсенал", яка отримала від Міноборони повну передоплату, але не поставила ЗСУ жодного снаряда. Частину отриманих коштів компанія вивела у тінь, перевівши їх на рахунки афілійованих структур, у тому числі на Балканах.

Внаслідок обшуків оголошено підозру групі людей, зокрема Лієву за розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил. 29 січня ВАКС розпочав над ним суд, де Лієв відкинув усі звинувачення правоохоронців. При цьому він заперечує, що мав намір утекти за кордон.

Бажання взяти чиновника на поруки висловив телеведучий Олександр Педан, намагаючись переконати суддів ВАКСу. Але українці вчинок медійника не оцінили.